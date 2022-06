Qu’est-ce qu’une assurance collective ?

Votre employeur vient peut-être de vous proposer d’adhérer au régime collectif de l’entreprise, ou vous êtes vous-même employeur et pensez à offrir une assurance collective à vos talents. Mais comment ça marche ? Suivez le guide !

L’assurance collective est un contrat d’assurance souscrit par un employeur au profit de ses employés et de leur famille. Elle permet de fournir une protection supplémentaire, qu’il s’agisse de compléter une assurance privée individuelle, la RAMQ ou d’autres programmes offerts par le gouvernement. À noter que l’assurance collective protège uniquement les risques sur la personne, et non sur les biens. Elle couvre les frais des employés selon les termes du contrat établi 24h/24, 7jours sur 7, qu’ils se trouvent ou non sur leur lieu de travail.

Dans le cas d’une assurance collective, le contrat appartient donc à l’employeur qui ouvre un compte pour l’ensemble de ses employés et non pas une seule personne. La cotisation est la même pour tous. Les employés n’ont donc pas besoin de fournir de preuves de bonne santé. L’employeur prend à sa charge une partie de la prime et l’autre partie est généralement directement retenue sur le salaire.

Les conjoints et enfants à charge des employés assurés peuvent également bénéficier de l’assurance collective si demandée. Puisqu’il s’agit d’une assurance délivrée dans le cadre d’un contrat de travail, elle prend fin en même temps que ce dernier.