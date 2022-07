Parrainage jeunesse: le témoignage de Guy et Jérémy

Voir la galerie de photos

Depuis 1983, l'organisme Parrainage Jeunesse offre des services de mentorat aux jeunes et aux familles des MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, Nouvelle-Beauce et des Etchemins.

Dans le but de souligner l'implication des bénévoles de l'organisme et les bienfaits de ces accompagnements, EnBeauce.com a rencontré deux binômes.

Aujourd'hui, découvrez Guy Maheux, président de l'organisme et parrain de Jérémy depuis près de 10 ans. Les deux hommes entretiennent une relation extraordinaire puisque le jeune, désormais âgé de 19 ans, fait partie intégrante de la famille de Guy. D'ailleurs, puisque Jérémy est majeur, le Parrainage Jeunesse n'est plus impliqué dans leur relation. Cependant, ils continuent de se voir régulièrement et de créer de beaux souvenirs.

Écoutez leur histoire dans cette entrevue vidéo réalisée chez Guy, à Saint-Georges.