Le Prix de la présidente remis à deux bénévoles émérites

Isabelle Bélanger-Morissette et Sylvie Morin-Bourque ont reçu le « Prix de la présidente 2021-2022 » de la Fondation Santé Beauce-Etchemin à titre de bénévoles émérites.

À l’issue de l’assemblée générale annuelle de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), laquelle a eu lieu le 5 juillet à l’Hôpital de Saint-Georges, la présidente Manon Veilleux a décerné une mention d’honneur à deux bénévoles exceptionnelles qui se sont démarquées par leur écoute, leurs disponibilités et leur dévouement sans relâche à la cause de la santé depuis plus de 25 ans.

« Toujours à l’écoute, disponibles et fiables en tout temps, elles savent par leur amabilité, leur tact et leurs contacts mobiliser et entretenir les liens qui unissent plusieurs autres bénévoles pour former, avec le temps, de véritables équipes complices. Si les bénévoles sont une denrée rare et précieuse, Isabelle et Sylvie savent les apprécier et en prendre soin. Elles méritent toute notre gratitude, car elles contribuent et représentent l’image et la mission de la Fondation Santé Beauce-Etchemin », a souligné la présidente.

Campagne annuelle « Une action qui redonne! »

Grâce aux donateurs, aux partenaires et aux bénévoles, plusieurs équipements médicaux ont été acquis à l’Hôpital de Saint-Georges, dans les CHSLD de Beauceville, Richard-Busque, du Séminaire et les CLSC de Beauce-Etchemin afin d’aider les gens de la communauté.

Les actions de la Fondation Santé Beauce Etchemin ont pour but de favoriser le recrutement médical, appuyer le personnel et les professionnels de la santé ainsi que supporter le développement des établissements associés au CISSS de Chaudière-Appalaches.

En 2021-2022, la campagne annuelle de la Fondation Santé Beauce-Etchemin « Une action qui redonne! » a généré des dons de plus de 539 584 $. Cette somme a permis, entre autres, l’achat d’une tour en endoscopie, un appareil de désinfection en ultrasonographie, un fauteuil de traitement ajouté en dialyse, des moniteurs de signes vitaux, à l’approche adaptée auprès des personnes âgées en centre d’hébergement à Beauceville et Saint-Georges sans oublier le projet « Apprivoiser l’anxiété » en santé mentale.