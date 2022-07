«Vivre ensemble, c’est enrichissant»: une fête pour clore la campagne

La campagne de sensibilisation Vivre ensemble, c’est enrichissant, lancée à la mi-mai par la Table de développement social de la Nouvelle-Beauce, se clôturera demain, 9 juillet, par la tenue de l’événement Célébrons la solidarité.

La fête prendra place sous le chapiteau de la Grande Place du centre-ville, sur le boulevard Larochelle, à Sainte-Marie-de-Beauce. Cet événement gratuit débutera à 15 h par un atelier de cirque pour enfants avec Flip Top, suivi d’un souper pizza et hot-dog gratuits et la prestation musicale de 100 % Mauribeauce, des Jarrets Noirs et du duo Samuel Jacques, jusqu’en soirée. Un cadeau sera remis aux 75 premiers enfants présents.

La campagne de sensibilisation, visant l’inclusion sociale et l’ouverture à la différence, propose de modifier les comportements discriminatoires à l’égard des personnes en situation de vulnérabilité (personnes immigrantes, personnes seules ou avec limitations, étudiants, etc.) et de provoquer un changement d’attitude positif dans la communauté beauceronne à cet égard.