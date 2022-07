Comment surveiller un chantier à distance ? 

Un chantier, ce n’est pas seulement des ouvriers qui érigent des murs ou qui construisent des bâtiments, c’est aussi et surtout un investissement. Cet investissement comprend l’achat et l’utilisation de différents matériaux et outils, ainsi que l’emploi de plusieurs individus. Si l’un de ces postes de dépenses est mal géré et ne fait l’objet d’aucun contrôle, pour l’investisseur, cela peut entraîner une perte de temps et une perte d’argent. Pour éviter cela, il est donc important de surveiller le chantier.

De nos jours, grâce notamment aux progrès technologiques, il est possible de surveiller un chantier à distance. Comment ?

Pourquoi surveiller un chantier ?

Quel que soit le projet, qu’il s’agisse de construire une piscine ou un bâtiment, sur un chantier, plusieurs matériaux et individus circulent dans un flot presque incessant. Il peut arriver que ces matériaux ne soient pas utilisés correctement, soient volés ou que les ouvriers ne remplissent pas leur rôle.

Dans le meilleur des cas, cela peut entraîner des pertes (de temps et d’argent) pour l’entreprise de construction ou pour l’investisseur. Mais dans le pire des cas, cela peut entraîner l’arrêt du chantier et même, des défauts de construction qui peuvent causer la fragilité ou l’effondrement de la structure.

Pour ces raisons, il est donc primordial d’utiliser des caméras de surveillance sur un chantier, surtout s’il s’agit d’un chantier assez important. Reste à savoir comment.

En employant des contrôleurs

L’emploi d’un ou de plusieurs contrôleurs n’est pas toujours obligatoire, en revanche, cela est vivement conseillé.

Le rôle du contrôleur est de veiller à ce que les ouvriers effectuent leur travail correctement et à ce que les plans et plannings soient respectés. En collaboration avec les préposés à la sécurité, il peut également veiller à ce qu’aucun matériau ou outil ne soit détourné de son usage prévu, voire volé. En somme, la mission de ce technicien est de surveiller et de s’assurer du bon déroulement du chantier.

Après avoir contrôlé le chantier, le contrôleur effectue un rapport auprès du donneur d’ordre (l’entreprise ou l’investisseur). Ce dernier n’a donc pas à se déplacer et venir en personne sur le chantier pour savoir ce qui s’y passe et suivre son avancement.

En utilisant des caméras de surveillance

Le principal avantage d’engager un contrôleur est que celui-ci peut directement prendre des initiatives face à un problème. Toutefois, l’emploi de ce technicien augmente les charges et n’est pas toujours indiqué, surtout sur les chantiers de petite envergure. Dans ce type de situation, l’une des meilleures solutions est d’utiliser des caméras de surveillance sur un chantier.

Ces appareils permettent de surveiller à distance tout ce qui se déroule sur le chantier, que ce soit la circulation des matériaux et des individus ou l’avancement du chantier en lui-même.