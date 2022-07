Comment prendre soin de soi mentalement et physiquement?

À cause de notre mode de vie qui est de plus en plus tourné vers la productivité, nous avons tendance à oublier de prendre soin de nous. Très souvent, nous faisons passer les besoins, voire le bien-être des autres avant nos propres nécessités. Or, prendre soin de soi, que ce soit au niveau mental ou physique, est crucial pour rester en forme et éviter le stress ou encore la dépression.

Sauf que prendre soin de soi mentalement et physiquement n’est pas toujours facile. Cela nécessite bien souvent de suivre certaines démarches et d’effectuer des actions que beaucoup de personnes peuvent ne pas connaître. Quelles sont ces démarches et ces actions?

Manger sainement

Pour se sentir bien, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Pour avoir un corps sain, pratiquer une activité physique régulièrement ne suffit pas. Il faut aussi manger sainement.

Dans la pratique, cela signifie manger équilibré et réduire la consommation de malbouffe et d’aliments transformés ou à forte teneur en produits chimiques. Mais pour cela, il faut déjà savoir précisément quels aliments peuvent être consommés sans risque ou non. Ce qui est loin d’être facile compte tenu des nombreux aliments disponibles sur le marché et dont les étiquettes ne sont pas toujours claires et compréhensibles.

Pour être sûr de manger sainement et pour éviter de commettre des erreurs, l’une des meilleures solutions est de faire appel à une nutritionniste vegan.

Pratiquer une activité physique

C’est bien connu, pratiquer une activité physique contribue à améliorer le bien-être physique et mental. Lorsque le corps travaille, le cerveau sécrète certaines hormones comme la dopamine (hormone du plaisir) qui nous procure cette sensation de satisfaction et de plaisir.

Par ailleurs, faire du sport ou toute autre activité physique est une occasion de dépenser le trop-plein d’énergie et contribue à relâcher la pression accumulée durant la journée. Cette pratique permet aussi de réduire le stress.

Faire de la méditation

Contrairement aux idées reçues, méditation et croyances ne vont pas toujours de pair. La médiation est avant tout une pratique qui sert à calmer l’esprit.

Cette pratique consiste généralement à se mettre dans un endroit calme, à écouter une musique relaxante ou le bruit de la nature et à se concentrer sur ses pensées. Si ces pensées sont tumultueuses, l’objectif est justement d’essayer de les calmer grâce à un travail de respiration.

Positiver en toute occasion

Les pensées et comportements négatifs conduisent généralement vers des sentiments négatifs comme la colère ou la tristesse. Ces sentiments négatifs, eux, favorisent le mal-être, les risques de stress et de dépression.

L’une des meilleures manières de prendre soin est d’éviter ces sentiments négatifs en positivant en toute occasion, dans la mesure du possible.