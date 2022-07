Chauffe-eau de piscine à gaz ou électrique : lequel choisir ?

Bien sûr, la baignade est une activité sportive et de détente qui rime principalement avec l’été, mais il est possible d’en faire à domicile tout au long de l’année grâce aux chauffe-eaux. Comme il en existe plusieurs variétés, il est difficile de faire un choix éclairé. Voici donc quelques informations pour mieux vous aider à choisir celui qui correspond le plus à vos besoins, que vous ayez une piscine creusée ou hors terre.

Le chauffe-eau électrique

De son côté, le chauffe-eau électrique, comme son nom l’indique, fonctionne à l’électricité. Il réchauffe l’eau à l’aide d’un serpentin qui lui rapidement de réchauffer l’eau environ d’un degré par heure. Comme il est compact, il ne prend pas beaucoup de place sur un terrain. Un chauffe-eau électrique n’est pas cher à l’achat, mais son coût d’utilisation et sa dépense énergétique le sont.

Les thermopompes

À l’instar du chauffe-eau électrique, les thermopompes ont besoin d’électricité pour fonctionner. Comme il existe plusieurs sortes de thermopompes, il est suggéré de faire appel à un fabricant de thermopompes pour piscines pour pouvoir faire un choix qui correspond entièrement à vos besoins. Elles extraient la chaleur de l’air extérieur et la dirige vers l’eau de la piscine. Elles sont considérées écoénergétiques car elles ne dépensent approximativement qu’un kWh d’énergie pour fournir à la piscine une dose entre 3,5 et 5 kWh de chaleur. Son coût d’utilisation est faible, mais malheureusement pas son coût d’installation. Il est également possible d’allier un chauffe-eau à gaz et une thermopompe. Cela vous permet de profiter de la piscine toute l’année et d’économiser sur le chauffage pendant la période estivale.

Le chauffe-eau à gaz

Un chauffe-eau à gaz peut fonctionner avec du gaz naturel ou du gaz propane. Il réchauffe l’eau par combustion. Il permet de réchauffer votre piscine de trois degrés par heure, ce qui est extrêmement rapide. Cela étant dit, un chauffe-eau à gaz nécessite un système d’aération vers l’extérieur. Si vous souhaitez utiliser votre chauffe-eau sur une base régulière, vous devez prendre en considération qu’il consomme beaucoup d’énergie et que son coût d’utilisation est élevé.

Prenez en compte tous les paramètres

Que vous choisissiez un chauffe-eau à gaz ou un chauffe-eau électrique pour votre piscine, il est important de garder en tête l’emplacement de votre piscine, le vent, le niveau d’ombre sur votre terrain, la température que vous aimeriez obtenir et le moment dans l’année où vous allez utiliser votre chauffe-eau. Il est également conseillé de vous munir d’une toile solaire afin de conserver les degrés supplémentaires que vous procure votre chauffe-eau. De plus, la toile solaire réduit considérablement l’évaporation de l’eau, ce qui vous évite de devoir en rajouter dans votre piscine.