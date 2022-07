Les Québécois ont de quoi célébrer aujourd’hui. En effet, c’est la Journée mondiale de la poutine, ce mets si populaire dans notre culture gastronomique.

C’est grâce à Yves Beaudoin, qui est originaire de Warwick, l’endroit où la poutine aurait été créée (cela reste un débat), que l’on a cette journée.

Créateur du site « Poutine spots », qui collecte les endroits où l’on peut manger la meilleure poutine, M.Beaudoin est parvenu à ses fins avec l’aide de l’industrie et même de politiciens. Grand connaisseur de ce mets québécois, il déguste plus de 300 poutines par an.

Plus de 500 restaurants, à travers 30 pays sur tous les continents, participent à ce jour spécial.

La poutine en Beauce

La création de la poutine remonte aux années 50 et aujourd’hui on retrouve des milliers de déclinaisons pour tous les goûts.

La Beauce ne fait pas exception et elle offre aussi une belle sélection de ce repas iconique.

La plus célèbre est celle de La Pépite d’Or qui a une succursale à Saint-Georges et une à Sainte-Marie. D’ailleurs, le Wall Street Journal l’a nommé comme la « meilleure poutine en Beauce ».

Bien que la chaîne Ashton provient de Québec, le comptoir du Carrefour Saint-Georges réunit de fidèles clients et offre un menu classique sans trop d’extravagance restant fidèle à l’originale.

Chez Gérard sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges offre même des poutines déjeuners en plus de plusieurs variétés.

Le resto Brooklyn Joannina dans l’ouest de Saint-Georges est connu pour ses pizzas, mais ses poutines sont également bien appréciées.

Le casse-croûte Plaisir sans faim à La Guadeloupe attire pas mal de gens même ceux venant de l’extérieur.

Fromagerie Victoria a ouvert ses portes en 2021 sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. Elle est originaire de Victoriaville et offre dix choix.

Plusieurs chaînes, comme La Belle Province, Valentine, McDonald's et même KFC offrent aussi cet item sur leur menu.

Et vous, quel est votre endroit préféré pour manger ce bon plat ?