Cultiver pour partager: une partie des récoltes disponibles en marché demain

Dès demain et jusqu’à la fin septembre, les légumes fraichement récoltés par Cultiver pour Partager se retrouveront dans deux épiceries de la région.

Pour une 3e année consécutive, l’organisme poursuit sa mission à la lutte contre l’insécurité alimentaire et la promotion de l’autonomie alimentaire locale, avec la culture de légumes, sans engrais chimiques, ni OGM, a expliqué le président de l'organisation, Jean Champagne, lors d'une conférence de presse tenue ce matin à la Ferme Bonne Production de Saint-Alfred, où poussent des concombres anglais, zucchinis, patates, courges, carottes, choux, betteraves et oignons.

L’objectif demeure de vendre 25 % de la production pour en donner 75 % à la banque alimentaire régionale Moisson Beauce, qui elle les redistribue dans son réseau de plus d’une cinquantaine d’organismes. Les ventes ainsi obtenues permettent de couvrir une partie des frais d’opérations et ainsi assurer la pérennité du projet, a rappelé M. Champagne.

En 2021, l’organisme a donné près de 25 000 livres de légumes frais à Moisson Beauce. Cette année, on prévoit en remettre au moins 30 000 livres.

Les premières récoltes seront en vente à compter de demain, 11 août, au marché IGA Famille Jinchereau de Beauceville, ainsi qu’au Métro Laval Veilleux de Saint-Georges.

Cultiver et Partager compte chaque semaine sur plusieurs dizaines de bénévoles pour assurer son fonctionnement. Cette année, 94 étudiants de Secondaire 4 de la Polyvalente Saint-François de Beauceville sont venus planter des légumes ce printemps et un contingent semblable sera de retour en septembre pour la récolte.

L'organisme, qui passera bientôt du statut d'ONBL à celui d'organisme de bienfaisance, est appuyé par des partenaires financiers majeurs, soit Desjardins (Caisses du Sud de la Chaudière et de Beauce-Centre) ainsi que L’Œuvre Saint-Édouard, en plus de l’implication des Serres Saint-Joseph et des Serres Saint-Simon.

Par ailleurs, la directrice générale de Moisson Beauce, Marie Champagne, a révélé lors du point de presse de ce matin, que la nouvelle chambre froide qui sera aménagée par la banque alimentaire, dans un lieu qui reste à déterminer, servira de «caveau» pour entreposer des légumes frais à l'année longue. Il s'agira d'un aménagement unique au Québec qui pourra servir d'exemple pour les autres banque du réseau.

Rappelons que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, avait annoncé en avril dernier une aide financière de plus de 150 000 $ à cet effet.

Les gens désireux de s’impliquer pour la cause dans les différentes activités de jardinage peuvent contacter les responsables de Cultiver pour Partager via la page Facebook (www.facebook.com/CultiverPourPartager)