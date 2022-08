De généreux donateurs pour Moisson Beauce

Dans le dernier mois, Moisson Beauce a reçu plusieurs dons en nourriture afin de les distribuer aux personnes dans le besoin.

L’organisation Cultiver pour partager de Saint-Alfred a remis au milieu du mois une grande quantité de concombres et a l’intention tout le temps des récoltes d’offrir divers légumes.

En effet, l’organisme produit et donne des légumes frais et éthiques dans le but de les distribuer aux personnes vivant de l’insécurité alimentaire. C’est le fruit du travail des bénévoles qui donnent de leur temps pour cultiver tous ces beaux produits.

Exceldor Coopérative a remis la semaine dernière près de 2 000 kg de poulet frais. Moisson Beauce indique qu’il s’agit de protéines étant essentielles pour une saine alimentation et que cette viande passe-partout sera distribuée à de nombreuses familles.