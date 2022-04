Installations de Moisson Beauce: Québec annonce une aide de plus de 150 000 $

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 153 146 $ qui servira à aménager une chambre froide et à mettre à niveau la cuisine de transformation des installations de Moisson Beauce à Saint-Georges.

C'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, qui est venu livrer la nouvelle en personne, lors d'une conférence de presse ce matin dans les locaux de l'organisme, en présence des députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal, ainsi que de la présidente du conseil d'administration de Moisson Beauce, Catherine Leblanc.

La somme provient du Programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec, mis sur pied en décembre dernier, qui a pour objectif de permettre les investissements les plus urgents et de poser un diagnostic des besoins en infrastructures.

Le manque d'infrastructures d'entreposage représente l'un des principaux obstacles à l'accroissement des services fournis par Moisson Beauce, a rappelé la directrice générale, Marie Champagne, alors que la hausse des demandes, en raison de la pandémie et aussi de l'inflation, s'est particulièrement fait ressentir à deux niveaux: l'aide alimentaire directe aux personnes et aux familles et le dépannage d'urgence.

« Le visage des gens qui ont besoin d'aide alimentaire a aussi changé au fil des ans », a fait remarquer de son côté le député Samuel Poulin.

Avec ces aménagements, Moisson Beauce pourra ainsi transformer et distribuer plus de denrées aux bénéficiaires, faisant passer cette transformation annuelle de 13 741 kg à 15 115 kg.

En plus de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, le réseau de Moisson Beauce, qui compte 55 organismes accrédités dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Granit, contribuera davantage à la réduction du gaspillage alimentaire.