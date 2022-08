Plus de 125 personnes à l'activité de bienveillance tenue à Saint-Séverin

Vendredi, la Table de développement social-GRAP de la MRC Robert-Cliche (Beauce-Centre), a tenu sa deuxième activité de bienveillance à la population. Plus de 125 personnes ont profité de cette journée gratuite à Saint-Séverin.

C’est sur le site du Cheval à Méo que cette activité à thématique artistique s’est déroulée. Il y avait plusieurs ateliers créatifs et de l’animation proposés : murale collective avec Annie Rodrigue-artiste peintre, chansonnier-Tony Bolduc, maquillage par Belly- Bulle, animation par Cléobule, des gâteries glacées gratuites, des jeux gonflables et enfin, un concours de jeux de lancer.

Il importe de rappeler que ces activités sont pour toute la population de la MRC Beauce-Centre (Robert-Cliche) et elles sont offertes gratuitement via le financement octroyé par le Réseau d’Éclaireurs à la Table de développement social-GRAP de la MRC Robert-Cliche (TDS-GRAP). Celle-ci étant désignée comme répondante et à la charge du financement pour l’année en cours. Les membres de la TDS- GRAP ont choisi d'utiliser ce financement afin de répondre aux besoins exprimés dans la vigie psychosociale.

La prochaine activité se tiendra vendredi le 23 septembre à Saint-Odilon. À noter que pour chaque événement, il y a un service de transport offert gratuitement.