Un autre mandat de trois ans pour Brigitte Busque

Le mandat de Brigitte Busque, à titre de présidente du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, vient d'être renouvelé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Il prend effet à compter du 22 septembre pour une durée de trois ans jusqu’au 10 avril 2025.

Mme Busque est présidente du conseil d’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches depuis octobre 2015, soit depuis les débuts de sa création.

« Je remercie le ministre pour ce renouvellement de mandat. C’est avec enthousiasme que j’aborde celui-ci qui me permettra de poursuivre ma contribution, dans les rôles qui me sont dévolus, à l’amélioration de la santé et du mieux-être de la population de la région. Je le fais par ailleurs, accompagné des autres membres du conseil dont je salue au passage leur propre engagement », a commenté la présidente dans le communiqué d'annonce.