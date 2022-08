Le troisième tournoi de golf Construxime récolte 28 000$

Le 27 août avait lieu le tournoi de golf Construxime qui a réussi à récolter 28 000 $ pour la prévention du suicide.

C’est au golf du Moulin Laflamme que 32 équipes de golfeurs se sont retrouvées, soit le double des années passées.

Les dons ont été partagés entre deux organismes. Un montant de 20 000 $ a été remis à l’Association québécoise de la prévention du suicide (AQPS) et 8 000 $ au Bercail.

Maxime Paquet, président de Construxime, croit que nous devons parler davantage du suicide et que nous devons, collectivement, rester à l’écoute des gens qui nous entourent et soutenir les organismes qui aident les personnes en détresse. Les contributions des donateurs permettent à l’AQPS entre autres de faire connaitre les ressources, d’encourager la demande d’aide et de diffuser des messages de prévention. En donnant à la prévention du suicide, on pose un geste qui peut réellement aider à sauver des vies, en plus de manifester son engagement pour la cause.

Encore cette année, Proxim Caroline & Julien Sylvain de St-Prosper & Uniprix Santé Caroline Sylvain de Notre-Dame-des-Pins ont été des partenaires de l’évènement.

La crèmerie La Pralinière s’est impliquée en remettant 1 $ par cornet vendu le jour du tournoi à travers leurs cinq succursales.