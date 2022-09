Un local pour les jeunes au CLSC de Lac-Etchemin

Le CLSC de Lac-Etchemin a dorénavant une nouvelle salle dédiée aux évaluations, aux thérapies et interventions des enfants et des jeunes de la région.

Ce projet a été possible grâce à l’appui financier de la Fondation TELUS. « Grâce à ce local comprenant du matériel neuf adapté aux besoins de nos jeunes, ceux-ci seront plus à l’aise de communiquer leurs problématiques avec leurs parents et leurs intervenants. Aujourd’hui, nous profitons pleinement des opportunités qu’offre ce local à notre clientèle et aux spécialistes », indique Nancy Croteau, coordonnatrice au CISSS de Chaudière-Appalaches.

À la sécurité s’ajoute la polyvalence

« Cette salle, très bien équipée quant au matériel d’évaluation et d’intervention, est polyvalente. Elle est partagée par un ensemble de professionnels, dont des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, des psychoéducateurs et des intervenants sociaux », souligne Cindy Walsh, orthophoniste au CISSS de Chaudière-Appalaches.

La qualité des installations physiques utilisées favorise et facilite les interventions d’équipe, tout en optimisant les suivis et les orientations des enfants présentant des limitations plus significatives et persistantes.

« TELUS pour un futur meilleur est un fier partenaire de la FSBE et c’est avec le plus vif des plaisirs que nous les remercions de leur engagement dans la communauté etcheminoise », reconnaît la présidente de la FSBE, Manon Veilleux.