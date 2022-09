Plusieurs collectes de sang prévues en septembre

L'organisme Héma-Québec tiendra de nouvelles collectes de sang dans la région de la Beauce-Etchemin durant le mois de septembre.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Vendredi 9 septembre

Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher, Gymnase, 47 rue du Parc à Adstock, de 14 h à 20 h avec un objectif de 60 donneurs.

Lundi 12 septembre

Centre communautaire de Saint-Elzéar, dans la grande salle au 7070 de la rue Principale, de 14 h à 20 h, avec un objectif de 115 donneurs.

Mardi 13 septembre

Salle le Marquis au 951, rue Christophe Colomb à Black Lake, de 14 h à 20 h, avec un objectif de 70 donneurs.

Mardi 13 septembre

Hôtel Le Journel à Saint-Joseph-de-Beauce, 269 route 276, de 13 h à 20 h, avec un objectif de 100 donneurs.

Vendredi 16 septembre

Centre communautaire et sportif de Lambton, 213 rue de l'Aréna, de 14 h à 19 h 30, avec un objectif de 70 donneurs.

Mercredi 21 septembre

Complexe multifonctionnel, 34 route 271 Sud à Saint-Éphrem-de-Beauce, de 14 h à 20 h, avec un objectif de 80 donneurs.

Vendredi 23 septembre

Centre culturel aréna Marcel Dutil, 120, 1re avenue Sud à Saint-Gédéon-de-Beauce, de 14 h 30 à 20 h, avec un objectif de 70 donneurs.

Le port du masque n'est plus exigé

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux de collecte. Les personnes qui souhaitent le porter peuvent bien entendu le faire et Héma-Québec fournit les masques médicaux sur les lieux des cliniques.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.