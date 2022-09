Quelles perruques devriez-vous choisir si vous êtes atteint d’un cancer (chimiothérapie) ?

Au Québec, plusieurs milliers de femmes sont diagnostiquées d’un cancer chaque année. Si la nouvelle doit tomber. Votre médecin vous prescrit la chimiothérapie pour traiter votre maladie. Le cas échéant, il se peut que vous soyez atteint d’alopécie durant votre traitement, ce qui constitue une phase difficile pour toute femme. Pour vous rassurer, offrez-vous une prothèse capillaire. Aujourd’hui, vous trouverez une grande variété de perruques de bonne qualité, dont l’aspect est similaire à celui des vrais cheveux.

Les sortes de perruques

La chimiothérapie est à l’origine de la perte des cheveux. Pour faire face à ce genre de désagrément, il existe actuellement des chapeaux et des perruques spécifiques. Ces derniers sont réalisés à partir de cheveux synthétiques ou naturels. Ils comblent efficacement l’absence de cheveux et permettent d’endurer la chimiothérapie jusqu’à la fin du traitement.

Les perruques ont été pensées pour mieux vivre le changement et pour mieux accepter sa maladie. Vous avez le droit de changer de teinte et de coupe selon vos préférences grâce à ces accessoires modernes et de qualité. Inutile de se rendre régulièrement chez le coiffeur pour prendre soin de vos cheveux et vous faire belle !

La perruque synthétique

Ce type de perruque a été conçu à partir de fibres synthétiques. Certes, la perruque synthétique n’a pas la même qualité que la perruque à base de cheveux naturels, mais elle profite des dernières évolutions techniques. D’ailleurs, leur qualité de fabrication est excellente, puisque ce type de perruque ressemble de plus en plus à une perruque naturelle.

La perruque synthétique a l’avantage d’être peu coûteuse. Néanmoins, elle ne peut être colorée ou lissée au fer, car ne supportant pas la chaleur. Par conséquent, il vaut mieux sélectionner une perruque avec une coupe et une couleur déterminée et accepter d’adopter cette coiffure de façon indéterminée.

La perruque à base de cheveux naturels

Connue sous le nom de « lace wigs », la perruque à base de cheveux naturels est fabriquée à l’aide de cheveux humains. Elle peut être réalisée à partir de cheveux de plusieurs donneurs. Le processus de traitement des cheveux est relativement long : désinfection, traitement, rassemblement par couleur, coloration et coupe. Ce procédé est mis en œuvre dans la fabrication de perruques naturelles classiques qui sont commercialisées dans de nombreux sites de e-commerce en France.

La perruque à base de cheveux naturels présente de nombreux avantages. Vous pouvez la colorer à souhait et la coiffer comme bon vous semble. Ce type de perruque est aussi lavable. De par son aspect naturel, la perruque à base de cheveux naturels s’apparente à de vrais cheveux une fois portés. Elle est faite pour durer. En revanche, ce type de perruque coûte cher.

Quel type de perruque porter durant la chimiothérapie ?

La chimiothérapie constitue une phase essentielle de votre guérison. C’est un traitement qui dure plusieurs semaines, voire des mois. C’est pourquoi le choix de votre perruque mérite une grande attention. Au bout d’une dizaine de jours, vos cheveux commencent à tomber. Pour relativiser cette phase douloureuse et vivre mieux votre traitement, optez pour une perruque qui vous plaît.

Les perruques à Montréal peuvent se trouver en de nombreux styles et sont adaptées à tous les budgets. Vous avez le choix entre une perruque naturelle, une perruque en dentelle ou encore un turban pour femme. Mettez en valeur votre look en trouvant les meilleures perruques sur le web. Que vous recherchiez une perruque italienne, une perruque Montréal ou une perruque Canada, trouvez votre perruque en ligne.

Prenez le temps de bien sélectionner la marque de votre perruque cancer dans votre magasin de perruques de Montréal. Comme chaque patiente est unique, la perruque doit également l’être. Observez la confection du bonnet et l’aspect des cheveux pour être sûr de trouver la perruque cheveux naturelle Québec qui répond à vos besoins. D’autant plus que la qualité de fabrication change d’un fabricant à un autre.

Faites en sorte de rester positif durant votre chimiothérapie pour mieux surmonter votre maladie et augmenter vos chances de guérison. Grâce à votre perruque cancer, oubliez la perte de vos cheveux et restez féminine au quotidien.

Pour tester le confort de votre perruque, vérifiez si le bonnet est cousu à la main ou à la machine. Dans le premier cas, la perruque est plus confortable, tandis que le modèle cousu à la machine paraît plus lourd. Sa bordure de devant doit faire paraître que la perruque est attachée à votre cuir chevelu, tout comme les vrais cheveux.

RL Moda, spécialiste de la vente de perruques

N’hésitez pas à faire appel à un spécialiste pour vous aider à trouver la bonne perruque. Si ces conseils ne suffisent pas, optez pour une perruque qui se rapproche le mieux de vos cheveux naturels. Pour trouver un professionnel québécois dans la vente de perruques de haute qualité et rallonges, nous vous conseillons de visiter https://fr.rlmoda.com/. RL Moda est une entreprise de perruques québécoises qui vend des perruques avec des surmatelas, de cheveux synthétiques ou naturels et d’autres encore.