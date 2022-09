Dévoilement des gagnants au tirage du RibFest en Beauce

L’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC) a procédé aujourd'hui au tirage des gagnants du RibFest en Beauce.

L'organisation a atteint son objectif en vendant plus de 600 billets auprès de la population, ce qui lui a permis d'amasser un peu plus de 13 000 $ pour la cause.

Le tirage des 10 prix a été effectué dans les locaux de Busque et Cie à Saint-Georges. Trois barbecues, des bons d'achat et des paniers cadeaux étaient en jeux, pour des prix allant de 70 à 1 300 $.

Voici la liste des gagnants :

- 1er prix : Olivier Duval,

- 2e prix : Jacques Vallée,

- 3e prix : Marie-Lisa Dupuis,

- 4e prix : Thomas Fortin,

- 5e prix : Robert Paquet,

- 6e prix : Roger Giroux,

- 7e prix : Josée Dumont,

- 8e prix : Frédéric Dion,

- 9e prix : Carl Gilbert,

- 10e prix : Jérôme Lessard.

L'argent amassé permettra d'offrir des ateliers de groupes pour les enfants et les adolescents. Ces ateliers ont pour objectif de leur permettre de partager leur vécu, de les informer et des les outiller en contexte de séparation et de recomposition.