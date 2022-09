Un grand succès pour le premier Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce

La première édition du Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce a connu un succès retentissant, avec un nombre de visiteurs estimé entre 4500 et 5000, qui ont défilé devant les kiosques des 65 exposants de cette fin de semaine des 10 et 11 septembre, à Courcelles.

« Nous avions visé 70 exposants au départ, nous croyons qu‘à 5 exposants près, on peut dire mission accomplie », ont déclaré d’une même voix MM. Francis Bélanger et Éric Cliche, respectivement maire de Courcelles et président de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), qui ont organisé cette première édition conjointe de l’exposition forestière et acéricole de Beauce, en collaboration avec Desjardins, partenaire majeur. De plus, la très grande majorité des exposants ont exprimé un très haut niveau de satisfaction, tant pour l’accueil et la qualité du service, que pour l’affluence. Ajoutons que le temps chaud et ensoleillé a largement contribué à ce succès.

Attractions et conférences

En plus de rendre accessibles gratuitement, en un seul endroit, les vendeurs d’équipements et de services acéricoles et forestiers les plus dynamiques sur le marché, le Grand Week-End offrait des attractions d’intérêt, telles : création en direct d’une sculpture à la scie à chaîne par M. Daniel Gamsby; exposition des objets acéricoles anciens de M. André Nadeau; exposition d’une partie de la collection de scies à chaîne de M. Martin Perreault; fermette avec les petits animaux favoris des enfants; dégustations de cocktails à l’érable par la Distillerie du Granit. Trois camions-bouffe, un bar et un service de navettes complétaient l’offre pour les visiteurs. Plus de 500 personnes ont participé au Brunch de l’érable, au profit de la Fabrique de Courcelles.

Les conférences ont attiré de bonnes audiences, la palme revenant à celle de Michaël Cliche, ing.f., APBB Services acéricoles, qui a attiré 150 personnes samedi matin sur le thème En érablière, quel arbre couper? L’atelier de transformation de produits de l’érable avec madame Doris Dallaire a été très populaire aussi, tout comme l’atelier sur le mesurage à la Scierie Lapointe et Roy, avec Steve Pomerleau, technicien forestier à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.

Les conférences et ateliers du Grand Week-End ont tous été diffusés en direct sur les pages Facebook de la Municipalité de Courcelles et de l’APBB. Elles peuvent donc être écoutées en différé sur Facebook de même que sur la chaîne YouTube de l’Association, où elles seront ajoutées progressivement au cours des prochaines semaines.

Le gagnant de la scie à chaîne Stihl MS 2611-C, offerte conjointement par l’APBB et Armand Lapointe Équipement, est M. Daniel Fortin de Beauceville. Celui de l’ensemble Makita, offert par la Municipalité de Courcelles, est M. Timmy Lapointe, de Saint-Georges.

L’APBB et la Municipalité de Courcelles feront un bilan de cette première édition conjointe et décideront s’ils poursuivent leur collaboration. Dans ce cas, la prochaine édition du Grand Week- End acéricole et forestier aurait lieu en septembre 2024.