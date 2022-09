Quelque 26 000 $ amassés par le 24DH St-Georges Ford

La première édition du Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce a connu un succès retentissant, avec un nombre de visiteurs estimé entre 4500 et 5000, qui ont défilé devant les kiosques des 65 exposants de cette fin de semaine des 10 et 11 septembre, à Courcelles. « Nous avions visé 70 exposants au départ, nous croyons qu‘à 5 ...