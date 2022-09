Un parcours éducatif sur la sécurité alimentaire

Le Centre agriculturel, NOUAISONS, situé à Scott en Beauce, invite la population au lancement officiel de son exposition « Élever, cultiver, nourrir » ce samedi 1er octobre, qui se trouve tout le long de la Véloroute de la Chaudière.

L’évènement qui se déroule de 10 h à 16 h présente des œuvres sur les thématiques de la sécurité alimentaire, de l’alimentation saine et de l’agriculture durable.

En tout, ce sont sept artistes professionnels qui présenteront leur travail artistique à propos de la sécurité alimentaire en Nouvelle-Beauce au fil de sept stations ludiques disposées sur le tracé de la Véloroute de la Chaudière à hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon, Scott, Sainte-Marie et Vallée-Jonction.

La population pourra découvrir les œuvres de Laurence Belzile, Bertrand Desrochers, Alycia Dufour, Sandra Giasson-Cloutier, Alice Guéricolas-Gagné, Mélina Kerhoas et Sonia Reboul.

Ces artistes ont su mettre en lumière des organismes communautaires locaux, des entreprises, des initiatives et des travailleur·euse·s locaux reliés aux thématiques alimentaires comme la ferme Aux fruits de la colline, l’organisme La Source, l’OBNL SAMAR, la MRC de la Nouvelle-Beauce, des travailleuses de rue, Moisson Beauce et bien d’autres.

« Élever, cultiver, nourrir », c’est la concrétisation d’un projet né du jumelage entre artistes québécois de tous horizons et organismes communautaires beaucerons. Le projet est financé par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (programme de Partenariat territorial) et soutenu par la MRC de la Nouvelle-Beauce.