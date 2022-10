Des chats recherchent leur famille idéale

La propriétaire du Refuge ami-maux, Valéry Loubier, organise des portes ouvertes le dimanche 16 octobre de 9 h à 16 h, pour permettre à tous ses chats de trouver leur famille idéale.

L'événement aura lieu dans les locaux de l'école de danse Dan-zaa, sur la 91e rue à Beauceville, puisque l'organisme n'a pas pignon sur rue.

« On est un refuge qui a juste un réseau de famille d'accueil, alors quand les gens veulent venir voir les animaux, c'est difficile parce qu'ils sont tous éparpillés. Donc la porte ouverte permet d'avoir tous les chats au même endroit », a précisé Valérie Loubier.

Sur place, les visiteurs pourront rencontrer plus d'une trentaine de chats. Tous les chats du refuge sont stérilisés, vermifugés et traités contre les parasites externes. Les frais d'adoption sont de 300 $, taxes incluses.

De plus, plusieurs articles pour ces boules de poils seront en vente au profit du refuge, notamment des arbres à chats, des coupe-griffes, des brosses, des jouets, des bols, des griffoirs, etc. En prenant rendez-vous via la page Facebook de l'établissement, un service de coupe de griffes de chats/lapins (10$) et de pose de protèges griffes (30$) sera accessible sur place.

Il est possible de soutenir le Refuge ami-maux en apportant de la nourriture pour chats adultes et pour chatons, de la nourriture gastro-intestinale, du fortiflora, du lait pour chatons, de la litière ou simplement en faisant un don financier.