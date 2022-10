C'est la campagne annuelle de la SAQ en soutien à Moisson Beauce

Du 6 au 12 octobre, les citoyens sont invités à acheter des produits du Québec dans les SAQ afin de soutenir Moisson Beauce.

En effet, la Société des alcools du Québec remettra un repas à l’organisme d’aide alimentaire pour chaque produit Origine Québec, Préparé au Québec ou Embouteillé au Québec vendu.

« L’augmentation du coût de la vie touche tout le monde, mais encore plus durement les personnes vulnérables, qui peinent à joindre les deux bouts et ainsi se nourrir convenablement. Les BAQ jouent un rôle d’autant plus essentiel dans ce contexte. Encore une fois, nos équipes sont mobilisées aux quatre coins du Québec pour supporter le travail extraordinaire des BAQ. Nous comptons donc sur tout l’esprit d’entraide et de solidarité qui caractérise les Québécois afin de soutenir l’aide alimentaire en contribuant à cette campagne », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

« Avec l’inflation fulgurante des derniers mois, plusieurs personnes manquent d’argent pour se nourrir et doivent se tourner vers Moisson Beauce. La hausse des prix des aliments a un impact sur l’insécurité alimentaire, aussi chez les travailleurs. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l’appui de la SAQ qui est présente avec nous depuis déjà 13 ans. Merci pour tout! », souligne Lisa Faucher, directrice générale par intérim de Moisson Beauce.

Il est également possible de faire un don à la caisse ou en ligne en tout temps sur le site internet des Banques alimentaires du Québec.

De plus, comme c’est le cas tout au cours de l’année, l’achat des produits d’emballage demeure un moyen efficace de contribuer à la cause. Pour chaque produit d’emballage vendu, une partie des profits liés à la vente de ces articles est versée directement à l’ensemble des membres du réseau des BAQ aux quatre coins du Québec.