Entraînement spécial pour les pompiers de Sainte-Marguerite

L’ensemble des pompiers de Sainte-Marguerite a participé à un entraînement spécial le dimanche 2 octobre, au site de l’immeuble Seven SKY, situé sur la route 216.

C’est le seul de leur secteur faisant partie des « bâtiments grande hauteur ». C’est pour cette raison qu’il leur était nécessaire de se préparer à intervenir à cet endroit.

Ainsi, ils ont passé trois heures dans cet immeuble de cinq étages pour visiter et apprendre les techniques spécifiques d’intervention. Les pompiers ont notamment travaillé sur la façon d’installer leurs matériels, les camions, comment communiquer dans ce grand espace, etc. C’était également l’occasion de repérer les trappes de toit et le fonctionnement de l'ascenseur.

Ils étaient accompagnés de cinq pompiers de la caserne de Sainte-Hénédine et d’une équipe de Sainte-Marie. Au total, une trentaine de pompiers étaient présents.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.