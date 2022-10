Saison de chasse: la SQ rappelle quelques conseils de sécurité

La saison de la chasse bat son plein actuellement dans plusieurs régions du Québec et la Sûreté du Québec tient à rappeler plusieurs consignes de sécurité afin de vivre cette activité en toute quiétude.

Chaque année, les chasseurs et chasseuses sont de plus en plus nombreux à s’adonner à leur sport de prédilection. Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, il est impératif de veiller à votre sécurité et à celle des autres.

En tant que titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu (PPA), vous devez :

1. Entreposer et transporter vos armes de façon sécuritaire;

2. Vous conformer à la réglementation municipale entourant la chasse;

3. Respecter les conditions de votre PPA;

4. Manipuler vos armes à feu de façon sécuritaire.

Faire preuve de respect

Les territoires de chasse doivent se partager entre les adeptes de la chasse. Votre droit de pratiquer la chasse doit s’accompagner d’un respect des autres chasseurs et chasseuses afin que tout un chacun puisse profiter pleinement de la saison.

Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont importants en territoire de chasse. Si toutefois une situation litigieuse survient, la SQ encourage la communication en vue d’une solution pacifique pour régler la situation.

Soyez visibles

Une mauvaise utilisation d’une arme peut entraîner des conséquences fâcheuses et des blessures importantes. Si vous décidez d’ouvrir le feu, assurez-vous d’avoir une identification visuelle satisfaisante de la cible. Aussi, pour réduire les risques d’incident, il est nécessaire de porter des vêtements de couleurs voyantes.

Soyez prêts à toute éventualité

La chasse en milieu forestier s’apparente en plusieurs points à une excursion en forêt. Il importe donc que les adeptes de ce sport soient bien préparés en cas d’imprévus. Pour profiter pleinement de votre expédition de chasse, la planification demeure la clé.

Avant de partir :

- Consulter la météo;

- Se munir d’un appareil GPS ou d’une carte du secteur;

- Informer quelqu’un de votre itinéraire et de la date prévue de votre retour;

- Prévoir des vêtements et des équipements appropriés;

- Se munir d’une trousse de premiers soins;

Responsable. Sécuritaire. Pour la vie !

La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition des citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera l’objet d’une analyse.

Pour de plus amples informations sur les armes à feu, veuillez consulter la page informative à ce sujet sur le site internet de la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec tient à souhaiter à toutes les chasseuses québécoises et à tous les chasseurs québécois, une excellente saison 2022, sans incident fâcheux.