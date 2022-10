La SAQ remet 12 525 $ à Moisson Beauce

Grâce à sa deuxième campagne de l’année 2022, au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ), SAQ a remis un montant de 12 525 $ à Moisson Beauce.

Durant six jours, les clients étaient invités à se procurer un produit Origine Québec, Préparé au Québec ou Embouteillé au Québec, ainsi qu’à faire un don à la caisse.

« Un immense merci à la SAQ, à son personnel et à sa clientèle pour leur fidèle engagement à la lutte contre l’insécurité alimentaire et leur soutien envers toutes ces personnes vivant une période plus difficile. J’en profite également pour remercier les directeurs des succursales de la Rive-Sud de Québec qui sont venus dernièrement, nous prêter main-forte, lors d’une activité de bénévolat dans nos locaux », souligne Lisa Faucher, directrice générale par intérim de Moisson Beauce.

Au Québec, c’est un total de 755 001 $ qui a été récolté permettant de venir en aide à plusieurs personnes qui sont dans le besoin.

Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ, tient à remercier sincèrement tous les clients qui ont participé à cette campagne. « Comme toujours, nos clients ont répondu à l’appel ! Avec leur contribution, ils offrent un soutien inestimable à tous ceux et celles qui doivent avoir recours à l’aide alimentaire pour subvenir à leurs besoins. Je tiens également à souligner l’apport exceptionnel de toutes nos équipes en succursale qui rendent possible le succès de cette campagne. »

Moisson Beauce œuvre depuis 1994 pour le respect du droit fondamental à se nourrir. Chaque année, Moisson Beauce répond, en collaboration avec plus de 50 organismes d’ici, à 150 000 demandes d’aide alimentaire. Le tiers touche des enfants.

Grâce à ses programmes de récupération, de tri, de transformation et de redistribution, l’organisme a distribué dans la dernière année financière 875 693 kg de denrées et autres produits essentiels, représentant une valeur marchande de plus de 5,6 millions $.

Financées et approvisionnées essentiellement par des dons, ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de près de 500 bénévoles, qui ont donné plus de 12 043 heures.