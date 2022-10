Une conférence portant sur la vie de couple

Plus de 15 organismes et organisations de la région de Chaudière-Appalaches, dont le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) ont lancé hier un plan d’action régional de concertation pour la santé et le bien-être des femmes. Le financement ...