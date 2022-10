Beaucoup d'émotions pour la Fête des Anges

L'émotion était au rendez-vous sur l'île Pozer, à Saint-Georges ce matin, alors que se tenait la huitième Fête des Anges organisée par Parents d'Anges Beauce-Etchemins.

L'objectif de cet événement est de souligner Journée mondiale du deuil périnatal, qui a lieu le 15 octobre de chaque année.

« Le deuil périnatal c'est la perte d'un enfant en cours de grossesse, à l'accouchement ou dans les premiers moments de la vie. C'est aussi tout ce qui a trait aux interruptions de grossesse et aux enjeux de fertilité. Des fois on perd un enfant de sept semaines, mais en fait il y a cinq et sept semaines parce qu'il y a un projet de vie derrière », a expliqué Diane Dulac, coordonnatrice à Parents d'Anges et intervenante.

L'occasion est donc de permettre aux gens de vivre ces émotions. Les participants peuvent planter des bulbes de tulipes dans le but de les voir fleurir au printemps. « C'est un beau symbole et ça donne un beau message d'espoir aussi. Faire le deuil ce n'est pas oublier, c'est se reconstruire », d'ajouter Diane.

Il y a eu également la lecture d'un poème et une envolée de bulles arc-en-ciel, aux couleurs du deuil.