Une soirée de conférences sur la proche aidance

Une soirée de conférences gratuites en lien avec la proche aidance aura lieu le mardi 8 novembre à 18 h au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Sous le thème « Ensemble cultivons l’humain », les partenaires du Comité local virage proches aidants (COPAL) de la MRC de la Nouvelle-Beauce présentent cette activité dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se déroulera du 6 au 13 novembre 2022.

Mathieu Moisan, ergothérapeute du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, tiendra une conférence intitulée « Ma maison : j’y vis, j’y vois, j’y reste ». Une présentation des rôles des organismes de la région qui soutiennent les personnes proches aidantes d’aînés est également à l’horaire. Des intervenants seront sur place pour répondre à vos questions.

Cet événement est organisé par les organismes Lien-Partage, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, le Groupe d’Accompagnement Jonathan, la Coopérative Aide Chez-Soi en Beauce ainsi que le ClSSS de Chaudière-Appalaches avec la collaboration financière de la Table des aînés de la MRC de la Nouvelle- Beauce.

Le COPAL, qui est composé d’organismes communautaires et de partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, travaille à la reconnaissance et à l’amélioration des conditions de vie des personnes proches aidantes. Son objectif est également de répondre adéquatement et de façon complémentaire aux besoins des personnes proches aidantes du territoire.

La Semaine nationale des personnes proches aidantes est non seulement l’occasion de s’arrêter et de faire connaissance avec ces personnes, mais aussi de les remercier et de reconnaître leur rôle déterminant dans la société. Les personnes proches aidantes assument un travail invisible essentiel auprès de la population la plus vulnérable du Québec. Grâce à leur dévouement, à leur amour, c’est toute la société québécoise qui y gagne.

En 2018, selon l’Institut de la statistique du Québec, environ 21 % des Québécoises et Québécois âgés de 15 ans et plus agissaient comme personnes proches aidantes, soit environ 1 489 000 personnes (24 % des femmes et 18 % des hommes). Parmi ces personnes proches aidantes, près de 60 % d’entre elles occupaient un emploi en 2022.

Inscrivez-vous à cette activité gratuite avant le lundi 7 novembre 2022 en contactant Julie Lessard au 418 387-3391 poste 4 extension 1 ou par courriel à [email protected]