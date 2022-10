Comment le REEI aide-t-il les gens de la Rive-Nord de Montréal?

Le REEI est un régime d’épargne conçu pour soutenir les personnes handicapées, leurs enfants ou leur conjoint. De nombreuses personnes invalides sont malheureusement mal informées et ne connaissent pas ce régime d’épargne. Pourtant, il y a de nombreux avantages à s’inscrire et à cotiser à un REEI.

Tout comme un REER, il s’agit d’un programme qui permet au bénéficiaire ou à ses proches de mettre de l’argent de côté et d’assurer le maintien d’une bonne santé financière à long terme.

Pour être éligible, les gens invalides de la Rive-Nord de Montréal doivent tout d’abord obtenir le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Lorsqu’une personne y est admissible, le gouvernement fédéral peut verser un montant allant jusqu’à 90 000 $ en contributions au cours d’une vie. Ce montant n’inclut pas les intérêts générés, bien entendu. Les contributions du gouvernement sont faites sous forme de subventions ou de bons.

Le REEI est donc une solution intelligente pour épargner et assurer l'indépendance des personnes invalides et de leurs proches. En plus de ces avantages, le REEI est aussi utilisé comme couverture pour certains soins. Les personnes handicapées et leurs proches peuvent ainsi contribuer à ce REEI jusqu’à ce que cette personne atteigne l’âge de 59 ans.

Les subventions disponibles aux résidents de la Rive-Nord de Montréal

Contribuer à un REEI est une bonne façon de se protéger. Cependant, il existe de nombreuses autres formes d’aide financière offertes par le gouvernement et les municipalités de la Rive-Nord. En voici quelques-unes.

PAD — Programme d’adaptation du domicile

Les résidents de la Rive-Nord de Montréal seront heureux d’apprendre qu’ils ont accès au programme d’adaptation du domicile de la SHQ. Ce programme octroie des subventions allant jusqu’à 4 000 $ pour les personnes invalides souhaitant réaliser des travaux d’accessibilité à leur demeure.

Voici les critères d’admissibilité du PAD:

Être une personne déclarée invalide ou handicapée;

Fournir une preuve que l’incapacité est significative et permanente;

Ne pas être couvert par les indemnisations de la SAAQ ou de la CNESST;

Être résident canadien permanent ou avoir sa citoyenneté canadienne;

Si le bâtiment ne vous appartient pas, avoir obtenu l’autorisation du propriétaire avant le début des travaux;

Être inscrit au PAD avant d’entamer les travaux;

ATTENTION. Ce ne sont pas tous les travaux qui sont couverts par le programme d’adaptation du domicile. En effet, seuls les travaux qui améliorent la qualité de vie et facilitent les déplacements sont considérés. Parmi les travaux couverts, on retrouve donc:

Le réaménagement de la salle de bain

L’ajout de rampes d’accès extérieures

La modification des cadres de portes

Les subventions locales

Selon votre municipalité, vous pourriez également avoir droit à d’autres formes de soutien financier. Renseignez-vous sur le site de votre ville pour découvrir les subventions locales et les programmes offerts pour les personnes handicapées.

REEI et subventions: une aide financière adaptée à votre réalité

Le REEI est un régime d’épargne encore trop méconnu, mais qui est d’une aide précieuse pour les personnes en situation de handicap. Il existe aussi de nombreuses subventions municipales qui échappent aux personnes invalides par manque d’accès à ce type d’information.

Si vous êtes une personne invalide à la recherche de soutien financier, il existe de nombreux services d’accompagnement sur mesure pour vous aider dans vos démarches. N’hésitez pas à consulter des professionnels pour vous aider à obtenir l’aide financière dont vous avez besoin.