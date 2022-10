Les Tim Hortons de la région versent 59 200 $ à l'APHC

La campagne du Biscuit Sourire des restaurants Tim Hortons a permis d’amasser un montant record dans la région, soit 59 200,09 $ qui seront versés en totalité à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière.

Les propriétaires des restaurants Tim Hortons qui se trouvent dans la MRC de Beauce-Sartigan et celle de Beauce-Centre, Suzie Bernard, Marco Quirion, Vicky Poulin, Chantal Francis et Denis Bourque, ont choisi pour une cinquième année cet organisme de la région.

« Nous sommes très touchés, car un tel résultat représente de belles avancées pour nos membres parce que ce montant record nous permettra de maintenir la gratuité ou d’offrir les services réguliers à très faibles coûts pour nos participants, d’augmenter le nombre d’activités spéciales pour l’année de notre 50e anniversaire, de renouveler et d’accroître la diversité de notre matériel spécialisé afin d’être toujours à la fine pointe de ce que l’on peut leur offrir comme services. Nous sommes également à travailler en parallèle sur un projet visant à améliorer l’adaptation, l’accessibilité et la modernisation de nos installations pour le mieux-être de nos gens de Beauce-Sartigan et de Beauce-Centre », mentionne Chantal Larivière, directrice générale.

Durant toute la campagne, de nombreux bénévoles se sont impliqués en plus des livreurs qui ont été portés des centaines de boîtes dans les entreprises un peu partout dans les deux MRC.

« Comme propriétaires et pour tous nos membres d’équipe, c’est une grande fierté de s’impliquer dans une cause aussi importante que celle-ci sachant que les besoins sont grands et les ressources trop minimes. Chaque année, la semaine des Biscuits sourire apporte son lot de fébrilité autant pour les invités que pour les membres d’équipe. C’est toujours avec une grande joie que chacun s’implique et les résultats nous rendent fiers chaque année », ajoutent Suzie Bernard, Marco Quirion, Vicky Poulin, Chantal Francis et Denis Bourque.

Au national, c’est 15 millions de dollars qui ont été recueillis au profit des organismes caritatifs.