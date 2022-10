Trouver des pistes de solutions pour le manque de logements en Beauce-Sartigan

La Table de concertation en logement social et communautaire de Beauce-Sartigan tenait aujourd'hui son tout premier Forum en habitation, dans le but de trouver des solutions pour pallier au manque de logements dans la MRC.

La rencontre avait lieu au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem et comptait plus d’une soixantaine de participants. Des élus, des représentants d’organismes communautaires et des gens d'affaires ont participé à l’initiative dont l’objectif était de cibler les principaux besoins de la population, notamment au niveau de la disponibilité, la diversité et l’abordabilité.

Avant de commencer les ateliers de réflexion, les participants ont notamment pris connaissance de trois études pertinentes :

● État des besoins en logement social et communautaire dans la Ville de Saint-Georges (2020), présenté par Sarah Rodrigue, directrice générale chez CDC Beauce-Etchemins.

● État de la situation en habitation dans la MRC de Beauce-Sartigan, présenté par Matthieu Clotteau, directeur de projet chez ID Territoires.

● Portrait des travailleurs étrangers temporaires et étudiants internationaux sur le territoire de la Beauce (2022-2024), présenté par Johanne Journeault de la MRC.

Le Forum a également permis de confirmer les besoins en logement dans chacune des municipalités de la MRC et d’identifier des stratégies pour diversifier les types d’habitations destinées aux clientèles spécifiques comme les aînés, les familles, les nouveaux arrivants ainsi que les personnes ayant des limitations physiques, entre autres.

À terme, la Table souhaite établir un plan d’action visant à améliorer les conditions d’habitation des citoyens de la MRC de Beauce-Sartigan sur un horizon de 3 à 5 ans. Elle a le mandat de faire la promotion des logements sociaux et communautaires, de réduire le taux d’inoccupation des unités d’hébergement disponibles et d'optimiser leur utilisation. Grâce à ces rencontres, un plan devrait être élaboré en 2023.

Ce Forum a d'ailleurs été rendu possible grâce à une aide financière issue du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

L'état de la situation

Il faut savoir que la MRC Beauce-Sartigan compte 52 410 habitants, dont 62 % résident à Saint-Georges.

Les trois études présentées permettent de faire plusieurs constats.

Premièrement, la MRC recense une population vieillissante avec un âge moyen de 43,5 ans en 2021, contre 42,1 ans en 2016.

Qui plus est, les ménages sont de plus en plus petits. En effet, beaucoup de résidences unifamiliales avec trois chambres et plus ont été construites il y a plusieurs décennies, pour répondre à la croissance démographique et aux familles nombreuses. Cependant, force est de constater qu'aujourd'hui, les familles sont plus petites et un logement avec une ou deux chambres serait amplement suffisant.

Aussi, il y a une augmentation du nombre de travailleurs immigrants, qui ne devrait pas ralentir à l'avenir en raison du besoin de main-d'oeuvre. Cependant, il faut être capable de loger ces arrivants, ainsi que leur famille dans l'avenir.

Les taux d'inoccupation des logements sont très faibles dans les différentes municipalités de la MRC et il y a peu de logements locatifs. Par conséquent, il est urgent de trouver des pistes de solutions sans que cela demande nécessairement de construire de nouveaux édifices.