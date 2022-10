Cérémonie du jour du Souvenir le 6 novembre à Beauceville

Le mois de novembre est l’occasion de porter un nœud papillon en solidarité aux hommes qui souffrent du cancer de la prostate. La campagne intitulée «Noeudvembre» a pour but d’amasser des fonds pour financer le plus gros projet de recherche de l’organisme Procure. Fondé en 2003, Procure est le seul organisme à but non lucratif entièrement ...