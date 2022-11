Plus de 80 personnes au 4e rendez-vous de bienveillance

Le 4e et tout dernier rendez-vous de bienveillance, organisé par la Table de développement social-GRAP de la MRC Beauce-Centre, a eu lieu vendredi dernier sur les terrains de la FADOQ à Saint-Victor.

Cette activité gratuite a permis de rejoindre plus de 80 personnes de tous âges. Sans grande surprise, la thématique retenue fût les festivités de l’Halloween.

À travers les différentes activités, telles qu’un concours de décoration de citrouilles, des prix Coup de cœur pour le costume, la présence de Belly-bulle et son acolyte, ainsi que la Fée des ballounes, les participants ont pu non seulement se rencontrer et échanger entre eux, mais aussi déguster des tonnes de sucreries et quitter avec une photo souvenir. Les citoyennes et les citoyens, petits et grands, ont aussi pu se dégourdir les jambes et assister à un spectacle d’un groupe de musique de la relève beauceronne, RISE.

Il importe de rappeler que cette série de quatre activités visait à rejoindre toute la population de la MRC Beauce-Centre et qu’elles ont été rendues possible grâce au financement octroyé par le Réseau d’Éclaireurs à la Table de développement social-GRAP de la MRC Beauce-Centre (TDS GRAP). L’implication des organismes et de partenaires du milieu a aussi rendu ces activités possibles.

Le financement du Réseau d’Éclaireurs sera, pour la prochaine année, toujours sous la gouverne de la TDS-GRAP. Les orientations seront choisies en concertation mais aussi selon les résultats de la vigie psychosociale.