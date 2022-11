Le mois de novembre est le mois de la prévention des chutes, une cause que le CISSS de Chaudière-Appalaches s'engage à soutenir.

En effet, il s'est justement doté d'un programme de prévention des chutes qui a été élaboré afin d'assurer à tous les usagers des soins et de services sécuritaires et de qualité. Il cible la prévention et la réduction des chutes, ainsi que la diminution de la fréquence et de la gravité des blessures qui y sont associées, tout en préservant l'autonomie de l'usager. Le programme s'adresse à tous, mais particulièrement à la personne âgée.

Dans le cadre de ce programme, le dépliant « Ensemble, agissons pour prévenir les chutes » a été produit. Il s’adresse autant à la personne aînée qu’à ses proches et est disponible sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches. On retrouve dans celui-ci, des actions de prévention à suivre qui permettent de contribuer à la sécurité de leur environnement.

Il faut savoir que chez les aînés et chez les enfants de 0 à 14 ans, les blessures à la suite d’une chute sont la principale cause d’hospitalisation. Ce sont aussi la principale cause de décès et d’hospitalisation au Canada.

La durée moyenne d’hospitalisation des aînés à la suite d’une chute est de neuf jours de plus que celles admises pour toutes autres causes confondues. Aussi, plus du tiers d’entre eux devront être pris en charge par un établissement de soins de longue durée à leur sortie de l’hôpital. Chez les enfants, elles font également partie des causes les plus fréquentes de traumatismes crâniens pour ceux âgés de moins de cinq ans.