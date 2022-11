Miller Zoo : après une série télé, un jeu de société

Après avoir charmé le Québec avec la populaire émission de télévision « Un zoo pas comme les autres », Clifford Miller et Émilie Ferland du Miller Zoo avaient le désir d’éduquer encore plus les gens à leur réalité grâce à leur jeu de société.

Notre journaliste les a rencontrés au Salon du jeu et du jouet de Québec où ils étaient pour présenter leur jeu coopératif. Après plus d’un an à travailler en collaboration avec l’entreprise de jeux et de divertissement, Randolph, ils ont pu profiter de leur projet.

Comme explique Clifford, à la base, ils avaient approché l’entreprise afin de créer un jeu de cartes-questionnaires pour leurs produits dérivés. Toutefois, l’équipe de Randolph a vu plus loin en proposant un jeu de plateau complet.

« C’est ça, on était intéressé à contacter une compagnie qui faisait des jeux et Randolph c’était dans nos coups de cœur. Ils ont dit "tiens on pourrait développer quelque chose de plus poussé que ce que vous aviez en tête". On n’aurait jamais pensé qu’ils seraient intéressés à un produit de qualité comme ça », ajoute Émilie.

Il y a eu beaucoup de travail et plusieurs rencontres derrière le projet. L’équipe de concepteur a regardé avec attention les épisodes de la série télé, sont venus sur place et ont demandé des photos des animaux ambassadeurs. Ainsi, tous les animaux qui se trouvent dans le jeu sont bien vivants dans la réalité.

D’ailleurs, Émilie s’exprime en disant que « c’est invraisemblable, que les personnages c’est nous autres. Les premières fois que tu vois ça, tu dis bien voyons qu’on a un jeu comme ça ».

Un jeu coopératif

De plus en plus populaires, les jeux coopératifs permettent aux joueurs de collaborer ensemble dans le but d’arriver à un objectif commun. Dans ce cas, il faut prendre soin des animaux. « C’est une journée au zoo. Un tour de table, c’est une journée. Le concept c’est des animaux de classes 1-2-3-4-5. Quand t’es à 1, les animaux sont beaucoup plus faciles, ils demandent moins. L’objectif est d’arriver à avoir tous les animaux dans le zoo en jouant stratégiquement », explique Clifford.

Pour sa partenaire, il sert aussi à comprendre la réalité d’un zoo. « Tout ce que ça implique. C’est sûr qu’on ne voit pas toutes les étapes à 100 %, mais ça montre vraiment une vue d’ensemble. C’est ça que des gens nous disent. On vous suit à la télé, mais on dirait que ça amène à plus comprendre. À date ce qui est le fun, autant les jeunes jeunes versus les gens plus vieux, ils adorent le concept qui n’est pas compétitif. »

Des perspectives d'avenir

Le concept du jeu attire déjà les regards dans d’autres pays, dont la France et les États-Unis. Les deux Beaucerons ne cachent pas leur fierté que cette idée vienne au départ de leur zoo et de la Beauce. Et c’est avec le sourire que Clifford dit : « c’est peut-être le prochain Monopoly ça !».

Le jeu peut se trouver directement au Miller zoo ou dans sa boutique en ligne, mais également dans les commerces spécialisés en jeux et jouets. Tous les profits que reçoivent Clifford et Émilie vont directement au zoo pour qu’ils puissent continuer leur mission d’éducation et de réhabilitation