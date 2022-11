Le Coffre aux trésors est prêt à accueillir les jouets

Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce organisent la 6e activité du « Coffre aux trésors » pour la période des Fêtes 2022, dans le but d'offrir des cadeaux aux enfants dans le besoin.

Pour égayer le cœur de familles moins favorisées, deux conteneurs décorés sont installés à Thetford Mines et à Saint-Georges pour la collecte de jouets et jeux usagés, en bon état.

Les objets récupérés seront transmis à des organismes communautaires, tels que La Maison de la famille Beauce-Etchemin, l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière ainsi que Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, qui en feront la distribution aux enfants.

Les jouets usagés pourront être déposés à tout moment de la journée dans les deux conteneurs « Coffre aux trésors » situés :

- Chez Sanitaire Fortier au 3878, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines.

- Chez Sanitaire Fortier Beauce au 1825, 95e rue, Saint-Georges de Beauce.

« Chaque année les citoyens sont extrêmement généreux. Notre distribution de jouets a un impact réel et direct auprès des familles plus démunies. La participation des citoyens à cette activité, en donnant une seconde vie à des jouets qu’ils n’utilisent plus, mais qui sont encore en bon état contribue à faire une énorme différence pour plusieurs enfants de nos régions », a déclaré Mélanie Brousseau, directrice générale de Sanitaire Fortier et de Sanitaire Fortier Beauce.

La collecte de jouets se tient jusqu'au 15 décembre.