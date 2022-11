Journée nationale de la philanthropie: des remerciements aux fondations en santé

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd’hui sa plus récente campagne de sensibilisation sous le thème « Votre santé et votre sécurité comptent pour vos proches ». Chaque année, au Québec, on dénombre près de 200 décès reliés au travail, 10 000 maladies ...