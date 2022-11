Une conférence gratuite sur «la médication et le TDAH»

Le pharmacien, Martin Leblond, prodiguera une conférence gratuite traitant sur « La médication et le TDAH » qui est un sujet de plus en plus d’actualité. L’activité est organisée par L’APEDAH et plus Beauce-Etchemins en collaboration de Parrainage Jeunesse.

Elle se déroulera le 29 novembre à 18 h 30 au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges dans la salle Denise-Rodrigue au 4e étage.

«Il y a une méconnaissance parmi la population en général sur l’importance de la médication afin d’aider au traitement des troubles du déficit de l’attention avec/ou sans hyperactivité (TDAH) qui affectent non seulement les enfants, mais également les adultes. Pour notre organisation, il est primordial de poursuivre notre mission de sensibilisation avec la collaboration de notre partenaire, M. Martin Leblond, pharmacien. Cette conférence est prodiguée depuis plus d’une décennie, mais demeure toujours d’actualité plus que jamais», mentionne Colombe Turcotte, directrice de l’APEDAH et plus Beauce-Etchemins.

«Notre organisme est fier de s’associer à l’APEDAH afin de mieux outiller les familles du territoire sur ce sujet. Comme organisme œuvrant aussi auprès des familles et des jeunes, nous prônons la neurodiversité et l’intégration sociale des personnes vivant avec ces troubles neurodéveloppementaux», ajoute Jean-François Fecteau, directeur général de Parrainage Jeunesse.

Lors de cette conférence, les participants pourront d’abord démystifier c’est quoi un déficit, l’apport de la médication ainsi que les solutions alternatives pour aider la personne à fonctionner le plus normalement possible. La conférence sera suivie d’une période de questions et tirages.