Une guignolée pour aider le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles commence aujourd'hui sa première guignolée, activité commune et organisée simultanément dans la province, dans le cadre de l’édition annuelle de la Guignolée de la Fondation du Dr Julien.

Cette activité sera la première de la campagne de financement de l’organisme qui a pour but de collecter des fonds nécessaires aux services offerts aux enfants vivant en situation de vulnérabilité ainsi qu’à leurs familles.

Cette guignolée des Passerelles se tiendra jusqu'au 10 décembre pour culminer avec une collecte au coin du pont à Saint-Martin le 10 décembre prochain. Les personnes qui ne circuleront pas dans l’axe routier de sollicitation et qui souhaiteraient contribuer, sont invitées à faire parvenir leur don au siège social : 129-A, 1re avenue St-Martin, Qc G0M 1B0 ou de téléphoner pour obtenir les coordonnées bancaires au 418-382-0255. L'organise invite les entreprises et travailleurs à organiser une collecte dans leur milieu de travail.

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles est un organisme à but non lucratif qui offre des services et des soins médicaux et psychosociaux ainsi que des conseils légaux aux enfants en situation de vulnérabilité et leur famille dans le but d’assurer le meilleur développement et le bien-être des enfants.