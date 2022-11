Plus de 3 500$ amassés à la guignolée de Saint-Odilon

La guignolée organisée par le service de sécurité incendie de Saint-Odilon-de-Cranbourne, en collaboration avec le Comité d'aide de Beauceville, a permis d'amasser 3 785,66$ pour les familles dans le besoin.

« Ça s'est super bien passé, on est très satisfait du résultat, on ne s'attendait pas à ça », a confié l'un des organisateurs, Andy Kirouac, pompier à Saint-Odilon-de-Cranbourne et à Victoriaville.

Quelques bénévoles de Saint-Odilon-de-Cranbourne ont participé à la collecte soit Bianca Binet, Audrey Pomerleau, Sabrina Pouliot et le maire, Patrice Mathieu. Le Comité d'aide était représenté par Amélie et son conjoint.

« On est fier de remettre ça à des familles dans le besoin qui vont avoir de bonnes choses sur leur table à Noël », a-t-il conclu.

Les participants sont restés sur le bord du chemin pour collecter les dons des passants, ce samedi 26 novembre, de 9 h à 15 h.