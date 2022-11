Dévoilement de courtes vidéos sur la pauvreté des femmes de la région

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) dévoile à compter d'aujourd'hui trois courtes vidéos pour faire la promotion et la diffusion de sa mise à jour de l’état de situation sur la pauvreté des femmes en Chaudière-Appalaches.

Par ce document et ces vidéos de présentation, le RGFCA veut mettre en lumière les nombreuses inégalités qui persistent dans la région entre les femmes et les hommes, et entre les femmes elles-mêmes. La pauvreté des femmes constitue une injustice sociale qui les expose à un cercle vicieux de vulnérabilité quant à leur santé, à leur sécurité et à leur intégrité, des facteurs qui, à leur tour, aggravent la pauvreté.

En cette première journée des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, qui ont lieu du 25 novembre au 6 décembre 2022, le RGFCA présente sa première vidéo en ce 29 novembre. Celle-ci dénonce les obstacles qu’une femme peut vivre dans un contexte de violence conjugale.

La deuxième vidéo sortira le 6 décembre et lèvera le voile sur la situation de pauvreté de femmes d'horizons variés: les femmes immigrantes, les femmes autochtones, les femmes aînées, etc. La troisième et dernière vidéo sera publiée le 13 décembre et portera sur les femmes monoparentales et les salaires moindres des femmes.

« La pression entourant Noël, fête de grande consommation, augmente dès novembre. Le stress financier et les obligations familiales, entre autres, peuvent créer de l’anxiété et encore plus lors de cette période de l’année si nous sommes dans une situation de vulnérabilité et de précarité » souligne la directrice générale du RGFCA, Karine Drolet.

Ces trois vidéos seront publiées sur la page Facebook du RGFCA (https://www.facebook.com/femmesca/). Le document Mise à jour de l’état de situation sur la pauvreté des femmes en Chaudière-Appalaches se veut un document de référence pour les instances locales et régionales afin de travailler concrètement la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Le document peut être consulté sur le web (https://bit.ly/3D48b8b).

Rappelons que le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) est un regroupement régional de (23) groupes de femmes qui travaillent à la défense des droits et à l'amélioration des conditions de vie des femmes.