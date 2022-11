REEI et subventions pour personnes handicapées en Beauce

Les résidents handicapés de la belle région de la Beauce seront ravis d’en apprendre plus à propos du REEI. Aussi appelée régime enregistré d’épargne invalidité, cette aide est offert à toute personne répondant aux critères d’admissibilité. Pour de nombreuses personnes invalides en Beauce, ce programme pourrait donc faire la différence entre confort financier et inquiétudes.

Fonctionnant sur un principe similaire au REER, le REEI permet aux bénéficiaires, ou à ses proches, de contribuer à un programme d’épargne. À long terme, cela permet ainsi aux personnes invalides d’assurer le maintien d’une santé financière saine. Le gouvernement fédéral verse également jusqu’à 90 000$ en subventions et bons au cours d’une vie.

Vous pouvez aussi contribuer à ce programme jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. N’attendez plus pour consulter un service d’accompagnement professionnel et entamer vos démarches pour souscrire à un REEI. Votre avenir financier et votre indépendance financière seront assurés avec l’aide du programme d’épargne.

Quelles sont les subventions disponibles pour les résidents de la Beauce?

Faire des contributions régulières à un REEI est l’une des meilleures méthodes pour protéger le futur de vos finances. Il existe aussi de nombreuses autres formes d’aide financière et de soutien pour les personnes handicapées en Beauce. Voici les plus importants.

PAD — Programme d’adaptation du domicile

Vous souhaitez rénover votre domicile et l’adapter à vos besoins? La SHQ octroie jusqu’à 4 000$ en subvention pour la modification de la résidence d’une personne handicapée. Parmi les travaux couverts, on retrouve l’élargissement des cadres de porte, l’ajout de rampes extérieures et le réaménagement de salle de bain. Seuls ces travaux d’accessibilités sont couverts.

Pour être admissible, vous devez:

Être une personne handicapée de façon permanente et être en mesure de le prouver via certains documents;

Avoir votre citoyenneté canadienne ou avoir votre statut de résident permanent canadien;

Ne pas avoir de couverture de la SAAQ, de la CNESST, de L’IVAC ou du Ministère des Anciens Combattants;

Obtenir l’autorisation du propriétaire du bâtiment pour les travaux;

Vous inscrire au PAD avant le début des travaux;

Liste des autres programmes d’aide gouvernementale

Découvrez maintenant les prestations gouvernementales et autres programmes d’aide pour soutenir les personnes handicapées en Beauce et dans tout le Canada:

Prestations:

D’invalidité pour vétéran

Du régime de pensions du Canada

Pour enfants handicapés

Pour enfant du régime de pensions du Canada

Autres:

Programme de financement des études

Remboursement de la taxe d’accise sur l’essence

Déductions et crédits d’impôt pour personnes handicapées

Les programmes d’aide locaux en Beauce

Pour les subventions locales de la Beauce, nous vous invitons à visiter le site de votre municipalité. Il existe un grand nombre de programmes de soutien locaux pour les résidents en situation de handicap. Notons par exemple:

Le programme pour petits établissements accessibles pour les commerçants qui souhaitent rénover leur établissement et le rendre plus facile d’accès pour la communauté invalide;

L’association des personnes handicapées de la chaudière (activités de groupe, défense des droits, sensibilisation, etc.)

SEMOCA pour l’intégration à l’emploi pour personnes handicapées

Transport autonomie

Le REEI: adapté à la réalité des personnes en situation de handicap

Si vous êtes une personne handicapée en Beauce, chaque aide est un atout à mettre dans votre poche. Mettez toutes les chances de votre côté en faisant l’ouverture d’un compte REEI. N’hésitez donc pas à aller chercher de l’aide auprès d’un accompagnateur professionnel pour assurer votre avenir financier.

Un accompagnateur professionnel sera ravi de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin et de vous aider avec vos démarches administratives.