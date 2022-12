Appel de candidatures du prix À part entière 2023

L’Office des personnes handicapées du Québec lance aujourd’hui la 8e édition du Prix À part entière. Les personnes et organisations intéressées à soumettre une candidature sont invitées à le faire d’ici le 24 février prochain.

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées.

« C’est un plaisir pour moi d’annoncer le lancement de l’appel de candidatures pour le Prix À part entière. Le Prix revêt une importance encore plus particulière aujourd’hui, après ces dernières années de pandémie. Malgré ce contexte exceptionnel, des personnes et des organisations se sont encore une fois mobilisées pour améliorer la situation des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Le Prix vise à rendre hommage aux personnes qui œuvrent, jour après jour, à rendre la société plus inclusive », a souligné Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.

Il récompensera ainsi une lauréate ou un lauréat dans chacune des cinq catégories suivantes :

- Individus;

- Organismes à but non lucratif;

- Municipalités, MRC et autres communautés;

- Établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative;

- Entreprises soutenant l’intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées.

Un total de 35 000 $ sera remis en bourses aux lauréates et aux lauréats du Prix À part entière. Ceux-ci seront dévoilés à l’automne 2023 dans le cadre d’une cérémonie de remise officielle. Le Prix À part entière est remis tous les deux ans.

« Quotidiennement, des personnes et des organisations œuvrent afin de faire du Québec, une société plus inclusive. Leurs actions font une différence et démontrent toute la solidarité qui anime les citoyennes et les citoyens du Québec. Il importe de les reconnaître et de les montrer en exemple afin que d’autres personnes soient inspirées par leurs actes », d'ajouter Frances Champigny, présidente du conseil d’administration de l’Office des personnes handicapées du Québec.