Plus de 130 convives à la soirée caritative «Lueur»

Plus de 130 personnes ont participé à la deuxième édition de la soirée caritative Lueur, qui s'est déroulée ce samedi soir au Club de golf de Beauceville.

Organisée conjointement par le Comité d'Aide de Beauceville (CAB) et le Comptoir Régional de Beauce, cette soirée a permis d'amasser 27 000 $ afin de soutenir les programmes et les initiatives visant à aider les plus démunis.

L'accent a été particulièrement mis durant la soirée au soutien alimentaire dans la région, qui connaît une hausse toujours croissante, même parmi la population qui occupe un emploi, comme l'a indiqué la directrice générale de Moisson Beauce, Marie Champagne, qui était présente à l'événement.

Elle est venue rappeler l'importance de soutenir des organismes comme le CAB et le Comptoir régional, qui sont des partenaires directs de la distribution des paniers alimentaires dans la région. Les deux comités aident plus de 600 personnes par mois, a-t-elle fait savoir.

Les convives ont pu aussi entendre le touchant témoignage de Claudia, qui a bénéficié des services de soutien et du rôle joué par ces comités d'aide, lorsqu'elle était toute jeune, et que sa famille a été confrontée à la souffrance de l'assiette vide.

Le comité organisateur de l'événement était constitué de Sylvie Fortin (directrice) et Noëlla Roy, du Comité d'aide de Beauceville, et d'Isabelle Dion (directrice) et Maggie Rodrigue, du Comptoir régional de Beauce. Les nombreux bénévoles des organismes ont aussi assuré le service aux tables lors du repas.

Signalons qu'outre les billets de repas, un encan silencieux sur place a permis aussi de générer des fonds. La soirée caritative reviendra en 2026 pour une 3e année.