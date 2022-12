Le 32e Festival Beauceron de l’Érable en préparation

Le 32e Festival Beauceron de l’Érable, qui se déroulera du 12 au 14 mai 2023 à l’espace Carpe Diem de Saint-Georges, en déjà en préparation.

Le conseil d'administration, présidé par Amélie Saint-Hilaire et composé de Francis Rancourt, Véronique Roy, Marco Fortier, Julie Pomerleau, Jérôme Gendreau et Win Le Phan, est actuellement à pied d'œuvre afin de solliciter les entreprises partenaires de l’an dernier pour qu’elles renouvellent leur association avec le festival, qui avait attiré plus de 14 000 personnes.

Ainsi, Les Industries Bernard et Fils ont confirmé leur retour comme partenaire majeur de l'événement, tout comme la Ville de Saint-Georges qui a renouvelé son appui.

La programmation 2023 se divisera en quatre volets: festif, familial, gourmand et ludique. Tous les détails seront annoncés dans les mois à venir. Toute personne désireuse de s’impliquer dans le Festival est invitée à communiquer avec l’organisation via la page Facebook de l’événement ou par courriel à l’adresse [email protected]