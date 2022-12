Offrez un cadeau spécial à Noël en soutenant Havre l’Éclaircie

Havre l’Éclaircie propose à la population de se procurer un bracelet personnalisé ou un étui à cellulaire afin d’encourager la mission de l’organisme qui recueille les femmes qui sont dans des situations de violence conjugale.

C’est dans le cadre de leur 40e anniversaire que cette campagne a été lancée. L’organisation considère que cela peut faire un très beau cadeau pour les Fêtes et aider une cause par la même occasion.

L’étui à cellulaire

C’est en collaboration avec l’entreprise beauceronne KaseMe qu’un étui a été créé. Un don de 5 $ sera remis par achat. En plus de soutenir la cause, cet étui se veut un hommage aux 47 maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants au Québec.

Le bracelet

Le bijou a été confectionné avec soin en collaboration avec l’entreprise Création Aromabille. Chaque pierre a été minutieusement choisie afin de représenter une vertu particulière telle que l'énergie, la force, le courage, la confiance en soi et plusieurs autres. Véronique Mercier, responsable des communications, nous explique : « Nous voulions un bijou qui pourrait accompagner les femmes chaque jour et leur rappeler tout le chemin qu’elles ont parcouru. Grâce au soutien de Desjardins, nous avons créé un bracelet à l'image du Havre l'Éclaircie et de notre 40e anniversaire. » Le bracelet au coût de 25$ est disponible dans les grandeurs 7", 7.5" et 8".

L’organisme rappelle que l’achat de ces deux accessoires est ouvert à toutes et tous. « Que vous vous identifiiez à la cause, que vous soyez un.e allié.e contre la violence conjugale ou que vous aimiez simplement le design, toutes les raisons sont bonnes pour vous en procurer un. Les quantités sont limitées!», mentionne Mme Mercier.

Comment se les procurer?

L’étui à cellulaire est disponible en différents modèles sur le site de kasemedesign.ca alors que les commandes de bracelet doivent être passées à l’adresse suivante : [email protected]