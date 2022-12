Le Manoir du Quartier prépare des plats pour les Frigos-don

Le personnel de cuisine et des membres de la direction du Manoir du Quartier ont décidé de préparer 116 repas pour les mettre dans les trois Frigo-don de Saint-Georges.

Le but était de redonner à la communauté en tentant de réduire la faim et d’encourager le partage. La dizaine de membres du personnel ont passé plusieurs heures à faire mijoter de bons plats.

« On donne souvent aux Frigos-don. On donne des restes de nourritures. On cherchait un moyen d’utiliser nos cuisines différemment pour aller porter des repas prêts préparés. Parce que l’on a entendu c’est que quand les gens font des demandes d’aide alimentaire, les organismes les réfèrent souvent aux Frigos-don. Ce serait rendu la méthode rapide quand ils ne peuvent pas avoir des paniers rapidement d’aide alimentaire. Donc, on s’est dit on va aller au plus rapide pour pouvoir aider les gens », explique Peggy Poulin, directrice du Manoir du Quartier.

Les trois frigos communautaires se trouvent au :

- Pharmacie Brunet au 1270, boulevard Dionne, Saint-Georges Ouest

- L’Accueil inconditionnel du Bercail au 12165, 2e Avenue, Saint-Georges Est

- Presbytère de l’Église de Saint-Georges Ouest au 1890, Avenue Clermont Pépin

Les gens sont invités à aller porter des repas ou des produits de consommation pour aider les gens qui ont besoin d’un besoin urgent de nourriture.