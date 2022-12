Ouvre ton cœur à l’espoir reçoit plus de 2 000$ de la chorale Voix-là Noël

Voir la galerie de photos

La chorale de Voix-là Noël, initiée par la professeure de chant Trycia Turcotte, a remis un montant de 2 023$ à l'organisme beauceron Ouvre ton coeur à l'espoir.

C’est les dimanches soir du 11 et du 18 décembre que les trois groupes de chanteurs bénévoles ont parcouru plusieurs rues de Saint-Georges pour soutenir cette cause et apporter du bonheur à la population.

Le but était avant tout d’offrir la magie de Noël aux gens et un moment de joie. « Ça va au-delà de ce que j’aurais pensé! Les citoyens ont vraiment embarqué et ça a mis beaucoup de joie! », s'est réjoui Trycia, une grande amatrice de film de Noël qui souhaitait reproduire le concept des chorales déambulant de porte en porte à l’américaine. Elle a eu l’idée de profiter aussi de l’occasion pour recueillir des dons pour une bonne cause.

Parmi tous les organismes, elle a choisi Ouvre ton cœur à l’espoir qui oeuvre en Beauce-Etchemins depuis 1995, soutenant financièrement et moralement des familles dont la vie d’un enfant est menacée par une maladie. Il s’agit souvent de maladies rares, orphelines, de malformations ou de maladies cancéreuses.

« De plus en plus de parents frappent à notre porte pour de l’aide. Lorsqu’ils arrivent à nous, ils sont souvent dans un état de désespoir face à tous les défis que représentent la maladie grave de leur enfant et leur rôle de proches aidants. Les besoins sont très importants, car ils doivent souvent perdre des revenus importants pour se consacrer à leur enfant malade, en plus de tous les frais pour les suivis médicaux et les traitements qui s’ajoutent. De plus, l’organisation familiale devient très complexe, car ils ont souvent d’autres enfants. Nous offrons différentes aides pour soutenir financièrement et moralement toute la famille. Cette année, nous avons déjà plus du double de frais de déplacement vers les hôpitaux de remboursés pour les traitements et suivis médicaux versus l’année financière passée et notre année financière n’est pas terminée. C’est pourquoi les initiatives comme celle de Trycia pour amasser des fonds pour notre organisme sont importantes plus que jamais », a conclu Dyane Plante, la coordonnatrice d’Ouvre ton cœur à l’espoir.

Si la chorale n’est pas passée chez vous et que vous souhaitez faire un don pour soutenir les enfants gravement malades de Beauce-Etchemins, vous pouvez le faire par PayPal sur leur site Internet au www.ouvretoncoeuralespoir.com. La totalité des dons provenant du public va directement en aide financière pour répondre aux besoins de ces familles.

