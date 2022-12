Voix-là Noël: une chorale bienveillante dans les rues de Saint-Georges

Trycia Turcotte, résidente de Saint-Georges, a lancé la chorale Vois-là Noël pour apporter du bonheur aux gens.

L’idée lui est venue d’un souvenir d’enfance. « Ça a commencé comme ça, à tous les partys de Noël et du jour de l’An, ma tante apportait sa machine de karaoké et on pouvait chanter pendant des heures. Puis cette année, en écoutant des musiques de Noël, je me suis dit qu’il n’y avait ça par ici, des chorales de Noël dans les rues comme on peut voir dans les films américains, alors je me suis dit pourquoi ne pas tenter l’expérience », a-t-elle raconté à EnBeauce.com.

De ce fait, après avoir effectué les démarches nécessaires le mois dernier, la professeure de chant a réuni une quarantaine de passionnées, répartie en trois groupes, pour chanter dans les rues. Ils repèrent les rues les plus décorées de Saint-Georges et frappent aux portes. « On sonne puis on explique aux gens notre projet. Et s’ils sont d’accord, on leur chante une chanson. »

Parce qu’en plus d’apporter des sourires sur les visages des spectateurs, la chorale Voix-là Noël récolte des fonds pour l’organisme « Ouvre ton cœur à l'espoir », qui aide les enfants malades de 0 à 18 ans de la région. « Le but premier c’est de mettre un sourire sur le visage des gens, mais le deuxième but c’est d’amasser des fonds pour un organisme d’ici, de la région. »

Après leur premier passage dimanche dernier, les chanteurs ont constaté avec joie que les citoyens étaient vraiment généreux. Il faudra attendre lundi pour savoir combien il a été possible d’amasser au total.

« C’est certain que j’aimerais que ça devienne une tradition dans la ville de Saint-Georges, parce que la réaction des gens n’a pas de prix. Il y a des gens qui ont pleuré, qui ont mis leur manteau pour sortir nous écouter dehors », se réjouit Trycia.

Peut-être ferez-vous partie des chanceux qui assisteront à ces spectacles privés...